14 Aralık 2018, 11:08
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Kütahya'da 1. Osb Müteşebbis Heyeti Tplantısı

Kütahya

1. Organize Sanayi bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

1. Organize Sanayi bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 1. OSB Müdürü Servet Demir katıldı.

Toplantıda, Yatırımcının Müteşebbis Heyete dahil olması ile ilgili seçim gününün belirlenmesi, Teknokent alanı, 118 ada 9 parsel ve 115 ada 16 parsellerin kiralanması konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.(EFE) - KÜTAHYA Servet Demir,Kamil Saraçoğlu,OSB
14 Aralık 2018 Cuma 11:08