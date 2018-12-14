Kütahya'da 1. Osb Müteşebbis Heyeti Tplantısı

1. Organize Sanayi bölgesi (OSB
) Müteşebbis Heyeti toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 1. OSB Müdürü Servet Demir
katıldı.
Toplantıda, Yatırımcının Müteşebbis Heyete dahil olması ile ilgili seçim gününün belirlenmesi, Teknokent alanı, 118 ada 9 parsel ve 115 ada 16 parsellerin kiralanması konuları görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.(EFE
) - KÜTAHYA
Servet Demir,Kamil Saraçoğlu,OSB
14 Aralık 2018 Cuma 11:08