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Kütahya'da 1 yılda 3 bin 477 çift evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre; Kütahya'da 2019 yılında evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 3 bin 477'ye ulaştı.

26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
Kütahya'da 1 yılda 3 bin 477 çift evlendi
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre; Kütahya 'da 2019 yılında evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 3 bin 477'ye ulaştı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın bu evlenme sayısıyla evlenme sayısının en yüksek olan iller arasında 41. Ege Bölgesinde 7. il durumunda olduğunu ifade etti.

Müdür Akyol," Kütahya'da 2018 yılında binde 5,91 olan kaba evlenme hızı artarak 2019 yılında binde 6,01'e çıkmıştır. Kütahya binde 6,01 kaba evlenme hızı ile kaba evlenme hızı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 8., Türkiye genelinde ise 56. Sıradadır"

Ege bölgesinde ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 28,1, kadınlarda ise 25,2 olduğunu söyleyen Akyol," Kütahya'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,2, kadınlarda ise 24,4 olup, erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,8'dir. Ege Bölgesi'nde kaba evlenme hızı binde 6,57 olup Ege Bölgesi illeri arasında kaba evlenme hızı en yüksek olan il binde 6,91 ile Afyonkarahisar, en düşük hıza sahip olan il ise binde 6,01 ile Kütahya'dır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ege, Güncel

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