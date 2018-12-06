Kütahya'da 10 Bin Sikke Ele Geçirildi

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma
ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kütahya- Tavşanlı
karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilin bagajında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 bin sikke ele geçirdi. Jandarma ekipleri, otomobilde bulunan M.B., Y.K., A.P. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Tahya
Roma,Jandarma,Kütahya
06 Aralık 2018 Perşembe 12:33