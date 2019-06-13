Kütahya'da 102 bin 345 öğrenci karne alacak

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya
'da 102 bin 345 öğrencinin karne alarak yaz tatiline gireceğini bildirdi.
Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya genelinde 7 bin 300 öğretmenin görev aldığı 582 okulda, 102 bin 345 öğrencinin karnelerini alacağını belirtti.
Öğrencilerin yaz tatilinde dinlenmelerinin yanında kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelere katılmalarını tavsiye eden Başyiğit, şu ifadeleri kullandı:
"Üniversite sınavlarına hazırlanacak öğrencilerimiz, değişik okullarımızda açılacak yaz kurslarına eğer isterlerse devam edebilirler. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarımızın yaz tatilinde neler yapabilecekleri ile ilgili bir etkinlik takvimi örneği var. Öğrencilerimiz ve velilerimiz hem bakanlığımızın hem de müdürlüğümüzün internet sitelerinden bu takvimi inceleyebilir, yaz tatilleri planlarına bunu da ekleyebilirler."
Akademik karnenin yanında bu yıl ilk kez sosyal etkinlik karnelerini de vereceklerini aktaran Başyiğit, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal etkinliklere olan yatkınlıklarını, katılımlarını kayıt altına alıyoruz. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirildi." bilgilerini paylaştı.
Velilere de tavsiyelerde bulunan Başyiğit, akademik başarısı düşük öğrencilerin yargılanmaması gerektiğini, yaz tatilinde eksikliklerle ile ilgili küçük çalışmalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AAKütahya
, Güncel