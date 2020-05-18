Kütahya'da 15 kişi kumar oynarken yakalandı

Kütahya'da 15 kişi kumar oynarken yakalandıKÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi yakalanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

18.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:14
Kütahya'da 15 kişi kumar oynarken yakalandı
KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi yakalanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Balıklı Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece 03.00'da bir apartmanın üçüncü katına savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca cadde üstündeki bir kişinin park halindeki otomobilde telsizle gözcülük yaptığı tespit edildi. Borsa olarak tabir edilen kumarın oynandığı masalarda yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi. Para, zar ve pullar ile haberleşme için kullandıkları telsizlere el koyan polis ekipleri şüpheliler hakkında kumar oynamak suçundan adli soruşturma başlatırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Şüpheliler arasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Kütahya’da 15 kişi kumar oynarken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel, Haber

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