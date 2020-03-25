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Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi

Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:43
Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi
Kütahya 'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

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