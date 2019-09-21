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Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulunduKÜTAHYA - Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.

21.09.2019 00:33
Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
KÜTAHYA - Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda balık tutan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suda bir ceset gördüklerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki İbrahim Akgün'e ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi.
Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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