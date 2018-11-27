Kütahya'da 2 Kişiyi Bıçaklayan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kütahya
'da cezaevinden tedavi için götürüldüğü hastanede firar eden ve 2 kişiyi bıçakla yaralayan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi
'nde çıkan kavgada 2 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin, 22 Kasım'da, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan hastaneye tedavi için getirildiği sırada firar eden hükümlü Murat E. (22) olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Murat E'nin saklandığı İstiklal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Murat E, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bıçaklanarak yaralanan 2 kişinin tedavisi ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Hükümlü Murat E, 22 Kasım'da, rahatsızlanması üzerine infaz koruma memurlarınca hastaneye götürülmüş, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etmişti.
Kütahya