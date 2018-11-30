Kütahya'da 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya
'da silah ticareti yaptığı öne sürülen Enis A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 31 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir restoranda çalışan Enis A.'nın oturduğu Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Polis
ekipleri evde yaptıkları aramada 31 gram esrar maddesi buldu, Enis A.'nın evinin önüne park ettiği otomobilde ise 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Enis A. ile evinde kalan kız arkadaşı G.K. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Kütahya