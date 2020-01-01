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Kütahya'da 2 termik santral mühürlendi

Kütahya'nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesinin Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Geçici faaliyet belgesi' olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.

01.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:40 Kütahya'da 2 termik santral mühürlendi
'nın beldesi ile ilçesinin beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Geçici faaliyet belgesi' olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde özel bir şirket tarafından işletilen Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerde denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri sonucu, "Geçici faaliyet belgesi" bulunmadığı belirlenen işletmeler mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu. Her iki santralde de teknik olarak 15 saat boyunca üretimde aksama olmayacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına aykırı tesislere kapatma dahil tüm cezai işlemlerin uygulanacağını açıklamıştı. - KÜTAHYA

Seyitömer, Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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