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Kütahya'da 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde bir tekstil atölyesinde 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

12.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:50
Kütahya'da 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Kütahya 'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde bir tekstil atölyesinde 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yemişli köyünde M.A. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı tekstil atölyesinde izinsiz olarak cerrahi maske üretildiğinin tespit edilmesi üzerine iş yerinde yapılan aramada 22 bin adet tıbbi koruyucu maske, 25 rulo maske lastiği ve 2 bin adet kesilmiş montaja hazır maske lastiği ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. ile tekstil işçileri Ş.C., Ö.T. ve S.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
(Mustafa Akçay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yemişli, Kütahya, Simav, Güncel
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