Kütahya'da 25 yeni istihdam

Kütahya'da bir marketler zincirinde istihdam edilecek olan 25 kişiye tezgahtar eğitimi verilirken, bu kişilerin 3 aylık ücretleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından karşılanacak.

Kütahya'da 25 yeni istihdam
01.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:40
Kütahya'da bir marketler zincirinde istihdam edilecek olan 25 kişiye tezgahtar eğitimi verilirken, bu kişilerin 3 aylık ücretleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından karşılanacak.

İş-Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, yaptığı açıklamada, "Şok Marketler T.A.Ş. arasında, bölge sorumlusu Adem Uzun'un katılımıyla düzenlenen protokol ile 'Perakende satış elemanı' (Tezgahtar) mesleğinde 16 kişi Kütahya merkezde, 9 kişi ilçelerde olmak üzere toplam 25 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlenmiştir. 3 ay sürecek olan program ile Covid-19 salgını sonrası normalleşme sürecine istihdam katkısı sağlanmıştır. Katılımcılar ile imzalanan sözleşmeler esnasında İş ve Meslek Danışmanı Havva Aksoy tarafından katılımcılara ve işveren yetkilisine işbaşı eğitim programı uygulama esasları ile birlikte sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı gibi uyulması gereken koruyucu sağlık konularında bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adem Uzun, Kütahya, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kütahya'da 25 yeni istihdam - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:09: Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı - Haber 17:09: Belediye devreye girdi, yüzlerce esnafın ruhsatı iptal olmaktan kurtuldu - Haber 17:09: Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haber 17:07: RTÜK, Tele 1 ve Halk Tv'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi - Haber 17:06: Gaziantep kırsalındaki yollara yoğun bakım - Haber 17:02: Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı - Spor 16:45: Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı - Ekonomi 16:24: Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi - Haberler 15:32: Yargıtay, eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu - Haber 15:02: Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı - Haber