Haberler » Güncel » Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı - Haber

Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı

KÜTAHYA'da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşturulurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektar alandaki ağaçlar yandı.

11.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:52Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı

KÜTAHYA'da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşturulurken, aynı saatlerde ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektar alandaki ağaçlar yandı.

'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 'da 250 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikme programına Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenciler ve halk katıldı.

25 NOKTADA 250 BİN FİDAN

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye'yi Guinness Rekorlar kitabına taşıyacak ağaçlandırma seferberliğinde 81 şehirde 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasının sağlandığını söyledi. Kütahya'da 25 farklı noktada 250 bin adet fidan dikildiğini kaydeden Keskin, katılanlara teşekkür etti. Kütahya Valisi Ömer Toraman ise dünyada orman arazi varlığını genişleten nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunda şüphesiz milletimizin ve vatandaşlarımızın tabiata karşı ilgileri kadar, köklü bir teşkilata sahip olan Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kütahya'da bu güzel günde ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceği kampanyada önemli bir görev aldık. 250 bin fidanı da Kütahyalı gençlerimizle beraber toprakla buluşturacağız. Bunun hayata geçirilmesinde destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet. Bugün dünya rekorunu kıracağız"

Konuşmaların ardından programa katılanlar fidan dikilerek sularını verdi.

ORMANDA YANGINI 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikiminin yapıldığı saat 11.30 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Çakıllı köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 4 su tankeri Tavşanlı ve Emet'ten gelen 100 kadar personelle alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Anızdan çıktığı tahmin edilen yangını ilk görenlerden İsmail Yavuz, hemen ihbar ettiklerini belirterek, "Dumanı ve alevleri görünce köylülerle birlikte çıktık. Orman ekiplerinin de hızlı gelmesi ve erken müdahale ile hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü, şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Tavşanlı, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı"
19:51 Malatya'da sobadan zehirlenen çift öldü
19:51 Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi
19:45 Kargı'da bin 111 fidan toprakla buluştu
19:50 Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım...
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:54:50