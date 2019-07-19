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Kütahya'da 3 bin 815 bedelli asker yemin etti

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 24. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

19.07.2019 17:40 Kütahya
Kütahya'da eğitimini tamamlayan 24. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

24. dönem 3 bin 815 bedelli er için düzenlenen törene; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile eşi, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 3 bin 815 bedelli er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yemin töreni, protokol üyeleri tarafından başarılı erlere ödül verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Mustafa Güney, Kütahya, bedelli, Güncel

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