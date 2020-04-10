Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.

10.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:01
Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
Kütahya 'da demir yolu hattından topraklama cihazları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada şehir merkezi ile Yoncalı köyü arasındaki demir yolu hattının 6 noktasında topraklama cihazlarının çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy mevkiinde hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla M.Ç., O.B. ve H.K. suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin olayda kullandıkları otomobil ile kazma, kürek, levye, balyoz ve keski ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yoncalı, Kütahya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:34: Vatandaşın balkon keyfi 'pes' dedirtti - Haberler 22:28: Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı - Haberler 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti 22:12: İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 22:08: Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar - Haberler 22:05: Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Haberler 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi 21:06: Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler