20.06.2019 11:10
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Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı toplantısı

Kütahya

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

KütahyaValisi Ömer Toraman başkanlığında 30 AğustosZafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali YardımcısıArif Yalçın, İlJandarmaKomutanı Albay Tayfun Dündar,AltıntaşKaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu,DumlupınarKaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklar görüşüldü. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Arif Yalçın,Zafer Haftası,Kütahya,Yaşam

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