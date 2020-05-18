Kütahya'da 4 aylık bebek koronavirüsü yendi

Kütahya'da 4 aylık bebek koronavirüsü yendiKÜTAHYA'da koronavirüs teşhisi konulan A.S. isimli 4 aylık bebek, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 ay gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

18.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:45
Kütahya'da 4 aylık bebek koronavirüsü yendi
KÜTAHYA'da koronavirüs teşhisi konulan A.S. isimli 4 aylık bebek, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 ay gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Hastane servisinden hemşirelerin kucağında çıkarılan bebek, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde annesine verildi.
Kütahya'da ailesi tarafından ateş ve solunum rahatsızlığı ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen, A.S. isimli 4 aylık bebeğe Covid- 19 teşhisi konuldu. Yapılan testin de pozitif çıkması üzerine bebek hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yaklaşık 45 gün boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Ardından gözetim altında tutularak kontrolleri yapıldKütahya'da 4 aylık bebek koronavirüsü yendiı. Son testlerinin negatif çıkmasının ardından A.S.?nin koronavirüsü yendiği belirlendi. Hastane servisinden hemşirelerin kucağında çıkarılan A.S. bebek, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde annesine teslim edildi. Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. üyesi Özlem Özsoy, bebeğin hastanedeki şu ana kadar en küçük hasta olduğunu ifade etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, hastane personellerinin fedakarca gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekerek, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Kütahya’da 4 aylık bebek koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Evliya Çelebi, Koronavirüs, Kütahya, Güncel, Haber

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