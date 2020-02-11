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Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alandaki iki mezar odasına ulaşmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

11.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:12Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı
'nın ilçesinde, ormanlık alandaki iki mezar odasına ulaşmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göbel köyü yakınındaki ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede geceleri uzun süredir kaçak kazı yaptıkları anlaşılan F.A, R.D, İ.D. ve F.K'yi gözaltına alan ekipler, jeneratör, su motoru, hortum, kırıcı ve delici malzemeler ele geçirdi.

Zanlıların 8 metre derinlikte çukur kazdıkları ve zeminde rastladıkları suyu tahliye etmek amacıyla su motoru kullandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınanların, 10 metre derinlikteki iki mezar odasında külçe altınlar bulunduğu söylentisi üzerine kazı yaptıklarını söylediği öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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