Kütahya'da 425 Bin 741 Seçmen Sandık Başına Gidecek

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Altıntaş 57 13 bin 141 Aslanapa 42 7 bin 521 Çavdarhisar 33 5 bin 811 Domaniç 57 12 bin 496 Dumlupınar 15 2 bin 542 Emet 74 15 bin 916 Gediz 159 38 bin 605 Hisarcık 45 9 bin 931 Merkez 629 180 bin 554 Pazarlar 20 4 bin 408 Simav 222 50 bin 952 Şaphane 25 5 bin 353 Tavşanlı 303 78 bin 511

Kaynak: AA

Kütahya'da 425 bin 741 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Kütahya'da seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için oy kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, il genelinde 425 bin 741 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlere göre, Kütahya'daki seçmen sayısı 6 bin 121 arttı.İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki yerel seçime göre 49 adet azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 730 sandık kurulurken, pazar günkü seçimde bu sayı bin 681 olacak.Kütahya'da en fazla seçmen ve sandık merkez ilçede bulunuyor. 180 bin 554 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 629 sandık kurulacak.Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 303 sandık ve 78 bin 511 seçmenle Tavşanlı, üçüncü sırada da 222 sandık ve 50 bin 952 seçmenle Simav geliyor.Dumlupınar ise 15 sandık ve 2 bin 542 seçmen rakamı ile en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.İlçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle: