Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.
02.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya 'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.
Kütahya'nın, toplam 5 vaka ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de en az vakanın yaşandığı 7. il durumunda olduğunu açıklandı.
Türkiye'deki toplam vaka sayısının 15 bini geçtiğini belirten Bakan Koca, il il verilerin ise Sağlık Bakanlığı sitesinden duyurulduğunu söyledi. - KÜTAHYA
Kütahya'nın, toplam 5 vaka ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de en az vakanın yaşandığı 7. il durumunda olduğunu açıklandı.
Türkiye'deki toplam vaka sayısının 15 bini geçtiğini belirten Bakan Koca, il il verilerin ise Sağlık Bakanlığı sitesinden duyurulduğunu söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kütahya, Güncel