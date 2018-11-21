Kütahya'da 50 Üreticiye Macar Fiği Tohumu

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Karsak köyünde 50 çiftçiye 250 dekar alanda ekimi yapılacak Macar fiği tohumu teslimi yapıldı.Havza bazlı üretime yönelik çalışmalarına devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 bin TL tutarındaki Bakanlık Genel Bütçesi kaynaklı ödenek ile Macar fiği yetiştiriciliği projesi kapsamında, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden temin edilen 2 ton macar fiği tohumunu merkez Karsak köyündeki 50 üreticiye teslimini gerçekleştirdi.Yetiştiricilerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla hazırlanan projenin Karsak köyünde gerçekleştirilen dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ali Erbey, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Emine Kahraman, Karsak muhtarı Süleyman Tekin ile İl Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerimiz katıldı."Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin beklentisi bizim için son derece önemli ve kıymetlidir" diyen Mustafa Kurt, "Havza Bazlı Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi ve Macar Fiği Yetiştiriciliği projesi kapsamında merkez ilçemizde Karsak köyümüz ikinci durağımız. Tohumlarımızın biran önce toprakla bulaşarak ekiminin yapılabilmesi amacıyla elimizi biraz çabuk tuttuk. Sizleri seviyoruz, sizler üretici olarak insanlığa hizmet ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.İl Müdürü Kurt, bu projenin çok kısa sürede hazırlanarak hayata geçmesinden dolayı mutluluğu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA