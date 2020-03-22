Kütahya'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini polisler yapıyor
Kütahya'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
22.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:24
Kütahya 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.
Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" programı kapsamında temin edilen ihtiyaç malzemeleri, emniyet mensuplarınca yaşlı ailelere teslim edilerek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Öte yandan, kent merkezinde sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü 137 kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.
Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" programı kapsamında temin edilen ihtiyaç malzemeleri, emniyet mensuplarınca yaşlı ailelere teslim edilerek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Öte yandan, kent merkezinde sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü 137 kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel