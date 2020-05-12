Kütahya'da 7 araç sürücüsüne modifiye cezası

KÜTAHYA'da modifiyeli araçlarıyla drift yapmak için bir araya geldiği belirlenen 7 araç sürücüsüne 'basık araç' olarak tabir edilen aracı yükseltip, alçaltan sistem kurdukları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içinde toplanan 8 modifiyeli araç sürücülerinin drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarları üzerine harekete geçti. Akaryakıt istasyonuna giden ekipleri boş alanında 8 araç olduğunu tespit etti. Araç ruhsatlarını ve sürücülerin ehliyetlerini alan trafik ekipleri modifiyeli araçlarla konvoy halinde Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki Trafik Ekipler Amirliği bahçesine getirdi. Burada araçları inceleyen polis ekipleri 8 araçtan 7'sinde mevzuata aykırı şekilde araçlarında değişiklik yaptığını tespit etti. 7 araç sürücüsüne 'basık araç' olarak tabir edilen aracı yükseltip, alçaltan sistem kurdukları gerekçesiyle para cezası kesildi. Modifiyeli araçlar eski haline getirilene kadar trafikten de men edildi.