Haberler » Güncel » Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Haber

Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

KÜTAHYA'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil çarpıştı.

24.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:05Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

KÜTAHYA'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Kütahya- Eskişehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yol ise yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49  Kızıl tilkiler Kars'ta karla kaplı arazide avlanıyor
12:49  Belediye binasının restorasyonunda tarihi mozaikler bulundu 1
12:49  Belediye binasının restorasyonunda tarihi mozaikler bulundu 2
12:49  Mersin millet bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
12:48  Eski Genelkurmay adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis
24.01.2020 12:51:25