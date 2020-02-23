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Kütahya'da 77 adet sahte 50 euro ele geçirildi

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:20Kütahya'da 77 adet sahte 50 euro ele geçirildi

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.D. ve L.D. isimli şüphelilerin piyasaya sahte para süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin otomobil bir süre takip edilirken, kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, otomobildeki S.D. ve L.D. gözaltına alınarak, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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