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Kütahya'da 8 defineci suçüstü yakalandı

Kütahya'da büyük bir kayanın altında define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

17.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02Kütahya'da 8 defineci suçüstü yakalandı
'da büyük bir kayanın altında define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınındaki Çobanlar Yaylası mevkisinde büyük bir kayanın yanında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.
Bölgede içi altın dolu küp aradıkları iddia edilen zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi ele geçirildi.
Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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