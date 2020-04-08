Kütahya'da 90 yaşındaki Abdullah amca "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Kütahya'da yaşayan 90 yaşındaki bir kişi, 4 aylık emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
08.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, ihtiyaç talebinde bulunan Vefa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Gül'ün evini ziyaret etti.
İhtiyaçları karşılanan Gül, 4 aylık emekli maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda hizmet eden din görevlisi İzzet Balon, Gül'ün verdiği 6 bin lira bağışı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ulaştırılmak üzere kabul etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Güncel