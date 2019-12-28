Haberler » Güncel » Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı - Haber

Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı

Kütahya'da Vali Ömer Toraman başkanlığında ikinci Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:45 Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı
'da Vali Ömer Toraman başkanlığında ikinci Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi, iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanan üzücü olayların önlenmesi ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Ömer Toraman, protokol üyeleri, kurum il müdürleri ile bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı - Haber
11:42   Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı - Haber
11:42   Decathlon ve 'dan Türkiye'nin en büyük dijital mağazası - Haber
11:40   Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi - Haber
11:40   "Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 11:46:49