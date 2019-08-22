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Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

22.08.2019 22:05 Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı. Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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