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Kütahya'da araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdahale Ekipleri kurtardı.

10.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:14Kütahya'da araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdahale Ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Şener (37) yönetimindeki 16 AEF 253 plakalı kamyonet, Kütahya-Gediz karayolunun 27. kilometresindeki Kireç Rampası mevkiinde önünde seyreden İbrahim Aydın'ın kullandığı 03 KE 611 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar sonucu olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu kamyonette sıkışan yaralı sürücü Aydın, AFAD ekiplerince kurtarıldıktan sonra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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