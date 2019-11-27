Haberler » Güncel » Kütahya'da aranan şüphelilere şafak operasyonu - Haber

Kütahya'da aranan şüphelilere şafak operasyonu

KÜTAHYA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli, polis ekiplerince 14 ayrı adrese yapılan baskınlarla yakalandı.

27.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09Kütahya'da aranan şüphelilere şafak operasyonu

KÜTAHYA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli, polis ekiplerince 14 ayrı adrese yapılan baskınlarla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 'şafak operasyonu' düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde 14 ayrı adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan H.K. (56), A.B. (40), O.C.C. (20), İ.Y. (60), A.T. (23), E.K. (57), R.A. (55) E.T. (69) ve O.E. (21) yakalandı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler ise Kütahya E Tipi cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Rektör Karabulut; "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri sağlam zeminde yürütecek olan ana unsur eğitimdir"
14:16 35. İSEDAK Toplantısı
14:15 O ülke de plastik poşet kullanıma son veriyor
14:15 Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi
14:11 Türk Kızılayı ve MEB'den özel yetenekli öğrenciler için işbirliği
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:56 İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
12:55 Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
27.11.2019 14:16:54