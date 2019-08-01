Haberler» Güncel» Haber

Kütahya'da asfalt seferberliği

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hızla devam ediyor.

01.08.2019 11:53 Kütahya'da asfalt seferberliği
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hızla devam ediyor.

İnköy Mahallesi girişi ve Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut inşaatında, Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Yeni yapılan imar değişikliğine uygun olarak İnköy Mahallesi girişinde yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmasının Kurban Bayramı öncesi bitirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi tarafından Parmakören Mahallesi'ne inşa edilen 1453 Toplu Konut inşaat bölgesi çıkış şeridinde sona eren ham yol çalışmasının ardından yaklaşık 840 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde Plentmiks (PMT) serimi, çıkış şeridinde ise altyapı çalışmaları devam ediyor.

İnköy Mahallesi ve 1453 Toplu Konut inşaatında asfalt çalışmaları sona erdiğinde orta refüj ve yaya kaldırım çalışmalarına başlanacak. - KÜTAHYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, İnköy Mahallesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   ATAŞEHİR'DE TAKSİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİ; 3 KİŞİYE MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
13:12   Gebze'de halk buluşmaları sürüyor
13:12   İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonları
13:12   "Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" başladı
13:11   Üstün başarılı öğrenciler bir araya geldi
13:11   Buğdayın atası "siyez"de hasat başladı
13:10   Süt İşleme Tesisinin son makine ekipman teslimatı gerçekleşti