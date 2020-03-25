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Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı

KÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

25.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:54
Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı

KÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. S.O., yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ö.'nün sosyal medya  hesabından, kentteki bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün cep telefonuna inceleme yapmak için el konuldu.

S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel

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