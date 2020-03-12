Menü
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Güncel

Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Kütahya 'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Dün, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında "Kütahya'da coronovirus tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti.
Söz konusu paylaşımı yaptığı belirlenen V.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin, ifadesinde kötü niyetle paylaşımda bulunmadığını ve paylaşımı nedeniyle paniğe sebep olduğundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen V.A, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kütahya Valiliği, söz konusu paylaşımın sosyal medyada çok fazla yayılması üzerine, kentteki hastanelerde iddia edildiği gibi Kovid-19 vakasının olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Seyitömer, Kütahya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?