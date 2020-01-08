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Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Samsun'da iki şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:50 Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı
'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, 'da iki şüpheli gözaltına alındı.
Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla Asayiş, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin personelinden özel ekip kuruldu.
Olay yerinden elde edilen deliller ışığında araştırma başlatan ekip, 8 saat süren çalışmaların ardından olayın 31 Aralık 2019 gecesi meydana geldiğini, cinayet şüphelilerinin ise Salih A. (43) ve Fatma T. (38) olduğunu tespit etti.
Polis, şüphelilerin yerini cep telefonu sinyallerinden buldu
Cep telefonu sinyallerinden iz sürmeye başlayan polisler, zanlıların önce İzmir'e, buradan da Bursa'ya kaçtığı bilgisine ulaştı. Son olarak Samsun'un kırsal bir mahallesinde olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirildi.
Salih A'nın, 2002'de anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.
Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kütahya'da, 6 Ocak'ta Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde cesetler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, içeri giren ekipler biri kadın iki kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de vücudunun üst kısmında yanıklar bulunduğu belirlenmişti.

Mecidiye, Kütahya, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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