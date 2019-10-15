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Kütahya'da başarılı sporculara ödül

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

15.10.2019 14:20Kütahya'da başarılı sporculara ödül
Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Sporun enleri' ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı.

Törende gerçekleşen protokol konuşmalarının sona ermesiyle birlikte 2019 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ile 2019 yılı 'Sporun enleri' olan sporculara Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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