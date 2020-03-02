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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
'nın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
Durak Mahallesi'ndeki tekel bayisine müşteri olarak gelen Mehmet Akkaş (38) ile M.K. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkaş'ı bıçakla yaralayan M.K, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı M.K. ise çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Mehmet Akkaş, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 14:03:28