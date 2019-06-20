20.06.2019 18:32
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Kütahya'da bir genç sokak ortasında sopa ve kemerle dövüldü

Kütahya

Kütahya'da sokak ortasında çıkan tartışmada bir genç iki kişi tarafından sopa ve kemerle dövüldü.

Kütahya'da sokak ortasında çıkan tartışmada bir genç iki kişi tarafından sopa ve kemerle dövüldü. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Sözlü tartışmaya kavgaya dönüştü. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavgada bir genci iki kişi dövdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, duruma müdahale etti. Kavgada yaralanan 2 genç ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Meydan Mahallesi, kavga, Kütahya, 3. Sayfa

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