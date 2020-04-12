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Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı 52 haneli Yüylük köyü karantinaya alındı.

12.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:42
Kütahya'da bir köy karantina altına alındı
Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesine bağlı 52 haneli Yüylük köyü karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 13.00 itibarıyla Yüylük köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise yaptığı açıklamada, "Köyüm Dumlupınar-Yüylük bugün saat 13.00 itibariyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır. Bu musibete karşı en büyük direncimiz yüksek moral, en büyük silahımız da temassızlıktır. Paniğe kapılmadan devletimizin aldığı tedbirlere riayet edelim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dumlupınar, Kütahya, Güncel
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