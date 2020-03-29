Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

29.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:02
Kütahya 'da bir köy karantinaya alındı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.
Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.
Kütahya Valiliği konuyla ilgili Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada Korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın, bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi.
Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kütahya’da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Yeşildere, Kütahya, Simav, Sağlık

Haberin Videosu :

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Kütahya'da bir köy karantinaya alındı - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:51: Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Haberler 17:46: İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu - Haberler 17:44: Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü - Haberler 17:44: Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Haberler 17:41: Şehrin girişi mercek altında - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:38: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü - Haberler 16:37: MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi - Haberler 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi