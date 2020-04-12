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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

12.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:42
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yüylük köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının görünmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bugünkü kararla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.
Öte yandan jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dumlupınar, Kütahya, Güncel
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