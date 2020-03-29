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Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

29.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:54
Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi. Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya Valiliği, Karantina, Yeşildere, Simav, Güncel

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