Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyündeki karantina uygulaması sona erdi.

11.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:42
Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
Kütahya 'nın Simav ilçesi Yeşildere köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 29 Mart'ta Yeşildere köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşildere, Kütahya, Simav, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor - Haber 17:14: İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelisi 3 Özbekistanlı tutuklandı - Haber 17:13: Zabıta ekipleri evlere ekmek dağıtımı yapıyor - Haber 17:13: KIBRIS GAZİSİNE EKMEĞİNİ YUNUSLAR GETİRDİ - Haber 17:13: Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2) - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber