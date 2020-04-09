Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan 'Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre,Kütahya'da 2019 yılı büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 olarak gerçekleşti.

09.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:36
Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan 'Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre,

Kütahya 'da 2019 yılı büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2019 yılı itibariyle Kütahya'nın 198 bin 100 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye'de 32., Ege Bölgesinde 7. sırada; 4 bin 14 baş manda ile en yüksek manda sayısında Türkiye'de 15., Ege Bölgesinde 2. sırada yer almakta olduğunu belirtti.

Akyol," Kütahya ilçelerine bakıldığında sığır sayısı en yüksek olan ilçe 38 bin 505 baş ile Simav olurken, sığır sayısı en düşük olan ilçe 2 bin 358 baş ile Dumlupınar ilçesidir. Manda sayısında ise Kütahya'da manda sayısı en yüksek ilçe Merkez 2 bin 12 baş olurken, manda sayısı en düşük olan ilçe Emet 3 baştır. Şaphane, Pazarlar ve Dumlupınar ilçelerinde manda varlığı bulunmamaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Türkiye, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi Haberler
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 50 bin aileye ulaştı - Haber 13:20: İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı - Haber 13:20: Bursa'da sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı - Haber 13:20: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:19: NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyor - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber