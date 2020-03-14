Kütahya'da çatısında yangın çıkan binadaki 4 kişi kurtarıldı
Kütahya'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı, binadaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:28
Kütahya 'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı, binadaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunduğu öğrenilen ve yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edilen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.
Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunduğu öğrenilen ve yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edilen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Alipaşa Mahallesi, İtfaiye, Kütahya, Güncel
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