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Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir termik santralden akarsuya fuel-oil deşarj edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

18.10.2019 14:11Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir termik santralden akarsuya fuel-oil deşarj edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından işletilen termik santralinden yakındaki Orhaneli Çayı'na fuel-oil döküldüğü iddialarına yönelik paylaşımlar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri harekete geçti.
Söz konusu işletmeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, ihmal neticesinde yakından geçen çaya fuel-oil deşarj edildiği belirlendi.
Bunun üzerine Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, termik santral hakkında soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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