23.06.2019 23:33
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Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser

Kütahya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konser programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bando Komutanı Binbaşı Tamer Kalfa yönetimindeki Cazın Kartalları Orkestrası ve solistleri Merve Karaca geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı , Kütahya , Güncel

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