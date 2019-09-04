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Kütahya'da 'Cevizdere Zaferi'nden 15 Temmuz'a kum sanatı gösterisi

Kütahya'da 'Cevizdere Zaferi'nden 15 Temmuz'a kum sanatı gösterisi Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, tarihi olayları kum sanatı yaparak anlattıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Türkiye'de bulunan dört kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü'nün gösterisi ilgiyle izlendi.

04.09.2019 06:45
Kütahya'da 'Cevizdere Zaferi'nden 15 Temmuz'a kum sanatı gösterisi
Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, tarihi olayları kum sanatı yaparak anlattı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Türkiye'de bulunan dört kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü'nün gösterisi ilgiyle izlendi.
3 Eylül Emet'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 30 dakikalık muhteşem bir gösteri sunan Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, Emet Cevizdere Zaferi, Malazgirt, Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz olaylarını kum sanatı yaparak anlattı.
Emet Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye geldiğini belirten Köylü, "Yıllardır belirli illerde kurtuluş programlarına katılıyoruz ve kum sanatı gösterisi yapıyoruz. O dönemlerde kurtuluş mücadelesi veren atalarımızı, büyüklerimizi yad ediyoruz. Çanakkale görseli yapıyoruz. 15 Temmuz'u kum sanatı ile gerçekleştiriyoruz. Bu gösterimizin ilk başlangıç görselini Cevizdere Şehitliği yaparak görselliği izleyenlerimize sunacağız. Ondan sonraki süreçte de zaten Alapaslan'dan Fatih'e, Fatih'ten Atatürk'e güzel bir görsellik sunacağız" dedi.
Dünyada 14, Türkiye'de ise 4 kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü'ye, yaptığı muhteşem gösteri sonrası Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından günün anısına tabak hediye edildi.
Kütahya'da 'Cevizdere Zaferi'nden 15 Temmuz'a kum sanatı gösterisi

Kütahya, Tarkan, Emet, Yerel

Kaynak: İHA

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