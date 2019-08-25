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Kütahya'da çevre temizliği

Çevre temizliğine büyük önem veren Kütahya Belediyesi, il genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliklerine ara vermeden devam ediyor.

25.08.2019 13:07 Kütahya'da çevre temizliği
Çevre temizliğine büyük önem veren Kütahya Belediyesi, il genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliklerine ara vermeden devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar ile daha temiz daha sağlıklı bir Kütahya hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, çevre yolu, yan yollar ve Yoncalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yol kenarına atılan çöpler ve mesire alanına gelişi güzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar ve dökülen yapraklar toplandı.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıkları ortadan kaldırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Yoncalı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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