Kütahya'da çevre yürüyüşü

Kaynak: AA

Kütahya'da, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.Abdurrahmanpaşa İlkokulu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile öğrenciler, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.Atık malzemelerden yapılan kostümleri giyen ilkokul ve anaokulu öğrencileri, ellerindeki dövizlerle çevre kirliliğine dikkati çekerek, "Çevreyi temiz tutalım." sloganı attı.Yürüyüşün ardından konuşma yapan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, çevre konusunun önemli olduğunu ve daima gündemde tutulması gerektiğini söyledi.Çevrenin temiz tutulmamasından bütün canlıların olumsuz etkilenebileceğini belirten Ertek, şunları kaydetti:"Günümüzde baktığımız zaman birçok hastalığın ortaya çıktığını, kanser vakalarının arttığını görüyoruz. Bunların temeline indiğimiz zaman çevrenin temiz tutulmamasıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Çevre bize ait bir şey değil. Geleceğimize, çocuklarımıza aktarmamız gereken önemli bir miras. Bunun farkında olarak çevre ile ilgili konularda daha hassas olmalıyız. Kütahya olarak çevre konusunda çok duyarlı bir çalışma ortamımız var. Bütün paydaşlar bu konuda çok duyarlı. Kütahya olarak çevreye sahip çıkmada, farkındalık oluşturmada, Türkiye genelinde belki de önde gelen illerden biriyiz."Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan da çevre konusunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ve bunun için de toplumun her kesiminden temsilcilerle çevre gününü kutladıklarını belirtti.Çevre gününün tüm insanları hatta tüm canlıları ilgilendiren bir gün olduğunu vurgulayan Çatladan, "Çünkü çevre, insan ve tüm canlıların birlikte yaşadığı bir ortamdır. Çevre, hayatın gerçekleştiği, nefes alıp verdiğimiz yerdir. Çevre hayattır. Hayattan çevreyi aldığımızda geriye hiçbir şey kalmaz. Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilerden, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir." dedi.Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile öğrenciler geri dönüşüm fabrikaları ile okullar tarafından açılan stantları gezdi.